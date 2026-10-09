Atilla Taş'ın acı kaybı sonrası Lara o isimleri topa tuttu!

Şarkıcı Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ın Mersin’de bir binanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sanat camiasındaki bazı isimlerin yaşanan acı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Lara, paylaşımında Atilla Taş’ın evlat acısı yaşadığına ve iki çocuğun annesiz kaldığına dikkat çekti.

"BU ACIYA SAYGI DUYAMIYOR MUSUNUZ?"

Instagram hesabından açıklama yapan Lara, meslektaşlarının günlük yaşamlarına ilişkin paylaşımlarını sürdürmesine tepki gösterdi. Şarkıcı, yaşanan acı karşısında duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu? Bir gün yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi göstermeseniz olmuyor mu? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz? Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız"

Bir babanın evlat kaybıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Lara, sanat camiasındaki meslektaşlarına yaşanan olay karşısında daha duyarlı davranmaları çağrısında bulundu.

ATİLLA TAŞ'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Lara, paylaşımının sonunda Atilla Taş’a ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Şarkıcı, Taş’ın yaşadığı acıyı paylaştığını ifade ederek mesajında şu sözlere yer verdi:

"Atilla, acını yüreğimde hissediyorum. Kızının mekanı cennet olsun. Sana ve ailene sabır diliyorum"