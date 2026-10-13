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Ata Demirer telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu

Ata Demirer telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu. Ünlü komedyen, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanan dolandırıcıların, aradığı kişilerden para istediğini ve kendilerini zor durumda bıraktığını açıkladı.

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Ata Demirer telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu

Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanarak telefonla para isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adını kullanarak insanlardan para talep eden kişilere karşı uyarıda bulundu. Demirer, telefonda kendisini Ata Demirer ya da kardeşi Cenk Demirer ya da aile yakını olarak tanıtıp borç, acil nakit ya da maddi destek isteyen kişilere itibar edilmemesini istedi.

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GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİN ÇAĞRISI

Kamuoyuna duyuru başlığıyla yayımladığı mesajda Demirer, bu tür taleplerle karşılaşan kişilerin arayan numarayı gerekli güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.

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Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit ,destek vs. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."

Ata Demirer telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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