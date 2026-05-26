İspanya’da sezonun sona ermesinin ardından Türkiye’ye gelen A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, tatil sezonunu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte açtı.

Bodrum’da görüntülenen genç çift, romantik halleriyle dikkat çekti.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Arda Güler, tatil rotası olarak Muğla’nın Bodrum ilçesini seçti.

Basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile Güvercinlik’te bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı.

VOLEYBOL OYNAYIP EĞLENDİLER

Habertürk'ün haberine göre, denizde voleybol oynayan genç çiftin keyifli anları objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, çevredeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

Dünya Kupası öncesi tatile çıkan Arda Güler'e sevgilisinin yanı sıra ailesi de eşlik etti.