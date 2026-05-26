Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisi için final kararı alındı.

Alınan final kararının ardından da oyuncular başka projelerle görüşmeye başladı. O isimlerden birinin Görkem Sevindik olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya dizisinde Kadir karakterini canlandıran Görkem Sevindik, “Kantin” adlı korku filminin başrol oyuncusu oldu. Sevindik, filmde "Hekim" adlı bir karaktere hayat verecek.

HAZİRANIN İKİNCİ HAFTASI SETE ÇIKACAK

Haziranın ikinci haftası İstanbul’da sete çıkacak olan filmin 1999 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ndeki eski ve bakımsız bir erkek öğrenci yurdunda geçtiği öğrenildi.

Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstleneceği, senaryosunu ise Uğur Güvercin’in yazdığı filmde, olaylar yurda yeni gelen Murat’ın kendisini yurdun reisi Hekim’in yanında bulmasıyla başlıyor.