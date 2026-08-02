Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Angelina Jolie ile Brad Pitt'in servet değerindeki şatosu yangın tehdidi altında

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in servet değerindeki şatosu yangın tehdidi altında

Fransa’daki orman yangınları Angelina Jolie ile Brad Pitt’in yıllardır davalık olduğu Miraval Şatosu’na kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri günlerdir alevlerin malikaneye sıçraması önlemek için yoğun mücadele yürütüyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in servet değerindeki şatosu yangın tehdidi altında
Son Güncelleme:

Fransa’nın güneyindeki Provence-Alpes- Cote d’Azur bölgesinde etkili olan orman yangınları, Angelina Jolie ile Brad Pitt‘in yıllardır süren hukuki anlaşmazlığının merkezindeki Miraval şatosuna kadar ulaştı. Havadan çekilen görüntülerde malikanenin çevresinden yükselen dumanlar dikkat çekti.

İTFAİYE EKİPLERİ GÜNLERDİR DURMAKSIZIN ÇALIŞIYOR

Yangının şatoya ulaşmasını önlemek için itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. Helikopterlerle gölden su taşınırken, iki helikopterin günde 60’tan fazla sorti yaptığı bildirildi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in servet değerindeki şatosu yangın tehdidi altında - Resim : 1

.

Son Dakika| TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldıSon Dakika| TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

CLOONEY AİLESİ EVİ BOŞALTTI

Yangın nedeniyle Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin komşuları George ve Amal Clooney de önlem aldı. Çiftliğini dokuz yaşındaki ikiz çocuklarıyla Brignoles’teki evlerini tahliye ettiği açıklandı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in servet değerindeki şatosu yangın tehdidi altında - Resim : 3

MİRAVAL DAVASI DEVAM EDİYOR

Miraval Şatosu, Jolie ile Pitt arasındaki boşanma sürecinin en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Brad pitt, Angelina Jolie’nin Sato’daki hissesini kendisine danışmadan sattığını ileri sürerek, 35 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu. Çiftin boşanma davası Aralık 2024 tarihinde resmen sonuçlanmış olsa da şatonun hukuki süreci devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Fransa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro