Angelina Jolie ile Brad Pitt'in servet değerindeki şatosu yangın tehdidi altında

Fransa’nın güneyindeki Provence-Alpes- Cote d’Azur bölgesinde etkili olan orman yangınları, Angelina Jolie ile Brad Pitt‘in yıllardır süren hukuki anlaşmazlığının merkezindeki Miraval şatosuna kadar ulaştı. Havadan çekilen görüntülerde malikanenin çevresinden yükselen dumanlar dikkat çekti.

İTFAİYE EKİPLERİ GÜNLERDİR DURMAKSIZIN ÇALIŞIYOR

Yangının şatoya ulaşmasını önlemek için itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. Helikopterlerle gölden su taşınırken, iki helikopterin günde 60’tan fazla sorti yaptığı bildirildi.

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CLOONEY AİLESİ EVİ BOŞALTTI

Yangın nedeniyle Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin komşuları George ve Amal Clooney de önlem aldı. Çiftliğini dokuz yaşındaki ikiz çocuklarıyla Brignoles’teki evlerini tahliye ettiği açıklandı.

MİRAVAL DAVASI DEVAM EDİYOR

Miraval Şatosu, Jolie ile Pitt arasındaki boşanma sürecinin en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Brad pitt, Angelina Jolie’nin Sato’daki hissesini kendisine danışmadan sattığını ileri sürerek, 35 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu. Çiftin boşanma davası Aralık 2024 tarihinde resmen sonuçlanmış olsa da şatonun hukuki süreci devam ediyor.