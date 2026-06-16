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Halk TV Magazin Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem ile son konuşmasını anlattı! 2 gün önce aramış

Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem ile son konuşmasını anlattı! 2 gün önce aramış

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatının ardından konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, acı haberi almadan yalnızca iki gün önce telefonda görüştüklerini açıkladı. Taylan, "Cumartesi günüydü, pazartesi bu haber geldi" diyerek yaşadığı üzüntüyü anlattı.

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Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem ile son konuşmasını anlattı! 2 gün önce aramış

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem, dün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, İrtem ile ölümünden iki gün önce telefonda görüştüklerini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"BÖYLE BİR KAYIP KARŞISINDA NE SÖYLENEBİLİR?"

Acı haberin ardından Posta'ya konuşan Taylan, "Bildiğim kadarıyla hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çok üzgünüz, bu konuda söyleyecek bir şey yok. Böyle bir kayıp karşısında ne söylenebilir? Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem ile son konuşmasını anlattı! 2 gün önce aramış - Resim : 1

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SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Taylan, genç oyuncuyla ölümünden kısa süre önce görüştüklerini belirterek o konuşmanın detaylarını paylaştı. İrtem'in kendisini aradığını söyleyen Taylan, "Gencecik bir insanı kaybettik. İki gün önce telefonlaştık, görüşelim diye. İçinden gelmiş aramış. Hafta içi bir kahve içelim dedik. Cumartesi günüydü. Pazartesi bu haber geldi. Korkunç bir olay" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu, sözlerini "Anladığımız kadarıyla kalp krizi. Babası savcıydı, zaten her şey düzgünce araştırılır. Ancak kayıplar geri gelmiyor. Ölüm karşısında söylenecek bir şey yok maalesef" diyerek noktaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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