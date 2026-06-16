Ece İrtem’in cenaze programı belli oldu! Şoke eden ölümün ardından gözler Adli Tıp'ta

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteriyle tanınan Oyuncu Ece İrtem’in cenazesinin, 17 Haziran Çarşamba günü İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze programının saat ve yer bilgisine ilişkin resmi duyurunun ise aile ve yakın çevre tarafından paylaşılması bekleniyor.

35 yaşındaki İrtem’in ani ölümü, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirilse de kesin sonuç henüz açıklanmadı. İrtem’in neden hayatını kaybettiği, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İrtem’in ölümünden önceki son görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Görüntülerde İrtem’in annesiyle birlikte bir restorana girdiği, daha sonra bir arkadaşıyla vakit geçirdiği görüldü.

Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise İrtem’in annesiyle birlikte eve giriş yaptığı ve içeri girerken annesinin koluna girdiği anlar yer aldı.

Ece İrtem’in vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaptı. Gökkoyun, oyuncunun saat 12.00 sıralarında annesiyle birlikte evde olduğu sırada hayatını kaybettiğini belirtti.

Gökkoyun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”

İrtem’in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Cenazenin, emekli savcı olduğu belirtilen babası tarafından teslim alınacağı aktarıldı.

Ece İrtem’in cansız bedenini annesinin bulduğu öne sürüldü. İddiaya göre İrtem’in öğle saatlerinde hâlâ uyanmadığını fark eden annesi, kızının odasına girdi. Annenin burada İrtem’i hareketsiz halde bulduğu ve büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Genç oyuncunun, 14 Haziran’daki doğum günüydü. Bir gün sonra İrtem'in hayatını kaybetmesi herkesi şoka uğrattı.

ESKİ RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Ece İrtem’in ani ölümünün ardından geçmişte verdiği bir röportaj da yeniden gündeme geldi. Katıltığı bir TV programında İrtem, meslek hayatında yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Genç oyuncu, o röportajda mücadelesini şu sözlerle dile getirmişti:

“Pencereden bakıp çok gökyüzüne ağlamışlığım var. 'Allah'ım ne olur yardım et çok istiyorum, bir fırsat ver bana' diye çok ağlamışlığım vardır. Böyle dışarıdan şey zannediliyor ya parmağını şıklatınca olmuş gibi. Gerçekten uğraştım, pes etmemek benim en büyük mottom zaten.”

İrtem’in hayat ve kader üzerine söyledikleri de sevenleri tarafından yeniden paylaşıldı.

İrtem'in programda “Peki şimdi nereye?” sorusuna verdiği yanıt, ölümünün ardından duygusal yorumlara neden oldu. İrtem şunları söylemişti:

“Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.”

SON PAYLAŞIMI...

İrtem’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da vefatının ardından gündeme geldi. Oyuncunun ölümünden birkaç gün önce Uzak Doğu seyahatinden kareler paylaştığı görüldü.

Sanatçı dostları ve takipçileri, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991’de Sivas’ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.

Okul yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç, Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko gibi isimlerle çalıştı.

İlkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yapan İrtem, oyunculukla da yine okul yıllarında tanıştı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

Ece İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid, Yeni Gelin, Yasak Elma ve Mahkum gibi yapımlarda rol aldı.