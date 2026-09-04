Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Çekimler sırasında geçirdiği tekne kazasının ardından bacağını kaybeden Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, yapım şirketi ve Acun Ilıcalı’ya dava açtı. Floros, toplam 100 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.

Stavros Floros, 11 Mayıs’ta Dominik Cumhuriyeti’ndeki Saona Adası açıklarında meydana gelen kazada ağır yaralandı. Yarışmanın çekimlerine verilen ara sırasında zıpkınla balık avlayan Floros’un, bir teknenin dıştan takma motorunun pervanelerine çarptığı belirtildi.

Kaza sonucunda Floros’un sol bacağı ampute edildi, sağ ayak bileğinde de ciddi hasar meydana geldi.

DAVAYI AÇTI

People'ın haberine göre, Floros, 3 Eylül Perşembe günü yaptığı başvuruyla “Survivor Yunanistan” yapımcılarına karşı dava açtı.

Floros, şikayetinde programın yapımcılarını ihmalkarlıkla suçlayarak, "yapımcıların, daha önce aynı sularda kıl payı atlatılan kazalar yaşanmasına rağmen, yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti'ndeki Bayahibe yakınlarında, turist teknelerinin yoğun olarak geçtiği açık sularda zıpkınla balık avlamalarını gerektiren bir format üzerine programın tüm yapısını kurduklarını" iddia etti.

Yaralanmasının ardından uygulanan turnikenin hayatını kurtardığını belirten Floros, daha sonra tedavi için Miami’deki bir hastaneye sevk edildi.

Mahkeme belgelerine göre Floros, hastanede 61 gün boyunca tedavi gördü ve çok sayıda ameliyat geçirdi.

100 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Dava dosyasında davalı taraf olarak Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve Skai TV yer aldı.

Floros, 100 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.