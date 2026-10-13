Acun Ilıcalı 10 milyon lira dağıtacak

Acun Medya ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı 10 milyon lira dağıtacağını açıkladı.

Bu sezon Premier Lig'e çıkan Hull City'nin yakaladığı başarılı grafikle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü yapımcı bu sezon yeni konseptiyle seyirci karşısına çıkacak olan Survivor yarışmasında 10 milyon lira dağıtacağını duyurdu.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ

Türk televizyon tarihinin en büyük ödülü olarak şampiyona 10 milyon lira vereceğini açıklayan Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Survivor 2027’ye geri sayım başladı. Yepyeni formatıyla Survivor 2027’de, efsane isimler Turabi ve Ogeday’ın takımında yer almak ve Türk televizyon tarihinin en büyük ödülünü kazanmak için başvurunu yap."