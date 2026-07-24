Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi, sağlıklı yaşam ya da estetik kaygılarıyla zayıflamak için de kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir görülen ancak kalıcı görme kaybına neden olabilen bir göz hastalığıyla bağlantılı olabileceği uyarısında bulundu.

ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi (TGA), obezite ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçlarla ilgili yeni bir uyarı yayımladı. İlaçları kullananların ani görme kaybı yaşaması halinde tedaviyi bırakıp acilen sağlık kuruluşuna başvurması istendi.

Açıklamada, söz konusu ilaçların "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati (NAION)" adı verilen nadir görülen ancak ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği belirtildi.

TGA, NAION'un optik sinire giden kan akışındaki bozulmadan kaynaklandığını, hastalığın genellikle ağrı olmadan ve ani görme kaybıyla ortaya çıktığını bildirdi.

KÖR EDEN HASTALIĞA YOL AÇTIĞI AÇIKLANDI

Uyarıda, NAION'un körlük de dahil olmak üzere kalıcı görme bozukluğuna yol açabileceği, hastalığı tedavi ettiği kanıtlanmış bir yöntemin ise bulunmadığı vurgulandı.

GLP-1 ilacı kullanan kişilerin herhangi bir görme kaybı yaşaması halinde ilacı kullanmayı bırakmaları ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

TGA, bugüne kadar GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı 36 NAION vakasının bildirildiğini açıkladı.

GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyesini ve iştahı düzenleyen hormonu taklit ederek etki gösteriyor ve özellikle Tip 2 diyabet ile obezite tedavisinde kullanılıyor.