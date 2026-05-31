Fatih Altaylı'nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, yaşadığı büyük değişimle dikkat çekti.

Daha önce zayıflama iğnesi kullandığını söyleyen ve programda fit görüntüsüyle öne çıkan Şengör, toplamda 50 kilo verdiğini ifade etti.

"Çok sevdiğiniz eski şişman yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın yüzde 50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" diyen Fatih Altaylı, Şengör'e uyarıda bulundu.

"BU İLAÇLARI UZUN VADELİ KULLANMAMAK LAZIM"

Celal Şengör'ün 50 kilo verdiğini duyan Altaylı, "Artık yeter" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir de biliyorsun bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Bunlar evet obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendileri de ne olursa olsun bazı riskler içeride giderek daha çok anlaşılıyor yavaş yavaş keselim. Ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım."

Celal Şengör ise Altaylı'nın sözleri üzerine zayıflama iğnesini yavaş yavaş kestiğini belirtti.