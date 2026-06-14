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Yasa dışı bahis çetesine darbe: 1 milyar TL para hareketi tespit edildi

Tekirdağ ve İstanbul’da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonunda yakalanan 32 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar tutarında para hareketi tespit edildi.

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Yasa dışı bahis çetesine darbe: 1 milyar TL para hareketi tespit edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis çetesine darbe: 1 milyar TL para hareketi tespit edildi - Resim : 1

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HESAPLARDA 1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketi tespit edildi.

Haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis çetesine darbe: 1 milyar TL para hareketi tespit edildi - Resim : 3

Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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