Vakalar bir bir artıyor: Kene bir can daha aldı

Sivas'ta 5 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 55 yaşındaki Rıza Demir, hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir, 5 gün önce yüksek ateş ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu.

KANINDA DA KKKA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan kontrolde Demir’in kanında KKKA virüsü tespit edildi. Demir'in vücudunda yapılan taramada ise keneye rastlanmadığı belirtildi.

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Demir, dün akşam hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Demir’in cenazesi defnedilmek üzere Adamlı köyüne götürüldü. (DHA)

