Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.
Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Havalar ısındı kabus geri döndü! Sivas'ta 21 yaşındaki genç keneden yaşamını yitirdi
Keneden ölen gencin naaşı araçtan indirilmedi! Karantina altında cenaze namazı
CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA-DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi