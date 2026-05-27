Antalya’da bu yıl etkili olan yoğun yağışlar bitki örtüsünün gürleşmesine neden olurken, bu durum kenelerin üreme alanlarını genişletti. Havaların ısınması ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte park, bahçe ve mesire alanlarına ilgi artarken, uzmanlardan hayati uyarılar geldi.

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kene ısırıklarına karşı alınması gereken önlemleri ve doğru müdahale yöntemlerini açıkladı.

YAĞIŞ ÇOK OLUNCA ÇOĞALDI

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu yılki iklim koşullarının kene popülasyonunu artırdığına dikkat çekti.

Çetin, "Bu yıl bitki örtüsü ve bitki çoğalması arttı. Bu sebeple kenelerin de çoğalabileceğini tahmin ediyoruz. Doğal alanlara gidildiğinde, insanların park, bahçe ve ormanlık alanlarda kenelerle karşılaşma olasılığı bulunuyor" dedi.

Özellikle otların yoğun olduğu bölgelerde paçaların çorapların içine sokulmasının basit ama etkili bir korunma yöntemi olduğunu belirten Çetin, yeşil alan ziyaretlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

TURİZM CENNETİNDE TEHLİKE SAÇIYOR

Antalya gibi bir turizm merkezinde kene vakalarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının hayati risk taşıdığını hatırlattı.

Kene ısırığının insan hayatını tehlikeye atabileceğini belirten uzman isim, "Böyle bir durumla karşılaştığımızda en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidilmeli. Eğer çok uzaktaysanız, keneye kesinlikle çıplak elle dokunmadan, üzerine herhangi bir madde dökmeden veya yakmaya çalışmadan çıkarmalısınız" uyarısında bulundu.

AİLELERE ÇOCUKLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Prof. Dr. Çetin, kenelerin vücudun gizli ve kıvrımlı bölgelerinde uzun süre fark edilmeden kalabileceğini söyledi.

Ailelerin, çocukları açık alanlardan eve döndüğünde mutlaka koltuk altı ve kasık gibi bölgelerini kontrol etmesi gerektiğini belirten Çetin, erken fark etmenin olası büyük problemlerin önüne geçeceğini ifade etti.

Ayrıca sahipsiz hayvanlar veya çevredeki yaban hayvanları üzerinde görülen kenelere karşı da veteriner desteği alınması ve çıplak elle temas edilmemesi gerektiği bildirildi.