Yaz aylarında kene teması artık sadece kırsalın sorunu değil: Park ve bahçelerde de dikkat

Açık havada geçirilen süre keyifli olsa da, yaz aylarında kene ve sivrisinek teması konusunda basit ama düzenli önlemler almak önem taşıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları Türkiye’de en sık ilkbahar ve yaz aylarında görülüyor. Bu durum, özellikle sıcak dönemlerde açık alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte korunma alışkanlıklarının önemini daha da artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) güncel verilerine göre ise sivrisinek, kene ve benzeri vektörler aracılığıyla taşınan hastalıklar dünya genelindeki enfeksiyon hastalıklarının %17’sinden fazlasını oluşturuyor. Uzmanlar, her kene temasının hastalık anlamına gelmediğini ancak riskin farkında olunması ve korunma alışkanlıklarının günlük rutinin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Risk yalnızca kırsal alanlarla sınırlı değil

Kene teması çoğunlukla kırsal bölgelerle ilişkilendirilse de risk yalnızca tarla veya ormanlık alanlarla sınırlı değil. Parklar, mesire alanları, bahçeler, yazlık bölgeler ve yürüyüş rotaları da dikkat gerektiren alanlar arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanı ve çalılık bölgelerde açık renkli ve vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor. Pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve açık alan dönüşlerinde özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgelerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca açık alanda kullanılan kıyafet, çanta, kamp ekipmanları ve evcil hayvanların da dönüşte kene açısından kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise açık alandan dönüşte ilk iki saat içinde duş alınmasının ve vücut kontrolü yapılmasının kene kaynaklı risklerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Günlük rutinde tamamlayıcı adımlar

Açık hava aktiviteleri öncesinde kullanım talimatlarına uygun koruyucu ürünlerin kullanılması; vücut kontrolü, uygun kıyafet seçimi ve riskli alanlarla teması azaltma gibi temel önlemleri destekleyici adımlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar ayrıca evcil hayvanların da açık alan dönüşlerinde kontrol edilmesini öneriyor. Özellikle köpek ve kedilerin tüyleri arasına tutunabilen keneler bazen fark edilmeyebildiği için veteriner önerilerine uygun koruyucu uygulamaların ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Kene tutunması fark edildiğinde ise bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması önem taşıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bilgilendirmelerinde, kenelerin çıplak elle ezilmemesi gerektiği ve kolonya, yağ ya da sigara gibi yöntemlerin uygulanmasının risk oluşturabileceği belirtiliyor. Yetkililer, kene tutunması durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

Koruyucu ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Açık hava aktiviteleri öncesinde kullanılan koruyucu ürünler, kişisel korunma alışkanlığının tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Uzmanlar, ürün seçiminde yalnızca koku veya uygulama kolaylığına değil; biyosidal ruhsat bilgisine, kullanım talimatlarına, yaş grubuna uygunluğa, etki süresine ve aktif içerik bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Biyosidal ruhsat, ürünün ilgili mevzuata uygun şekilde piyasaya sunulduğunu gösteren önemli kriterlerden biri. Bu nedenle kene ve sivrisinek kovucu ürünlerde etiket bilgilerinin okunması, ürünün hangi yaş grubu için uygun olduğunun kontrol edilmesi ve önerilen uygulama sıklığına uyulması önem taşıyor.

DEET içermeyen ve bitkisel kökenli aktif içeriklere sahip formüller de tüketicilerin değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak burada belirleyici olan yalnızca içerik tercihi değil; ürünün ruhsatlı olması, kullanım talimatlarının açık olması ve etki süresinin net biçimde belirtilmesi. Türkiye pazarında bu kriterleri karşılayan, biyosidal ruhsatlı ve bitkisel kökenli aktif içeriklere sahip kovucu ürün seçenekleri bulunuyor.

Açık havada panik değil, bilinçli korunma

Yaz aylarında doğayla geçirilen zamanı tamamen kısıtlamak gerekmiyor; birkaç basit alışkanlık açık havada geçirilen süreyi hem keyifli hem güvenli kılabiliyor. Asıl belirleyici olan, dışarı çıkmadan önce alınan önlemlerin ve dönüşte yapılan kontrollerin rutin haline gelmesi.

Uygun kıyafet, kontrol alışkanlığı, riskli alanlarla teması azaltma ve ruhsatlı koruyucu ürünlerin talimatlara uygun kullanımı; bu rutinin temel parçaları arasında öne çıkıyor. Park, piknik, kamp ve seyahat gibi yaz aktivitelerinde bu adımların düzenli uygulanması, açık hava deneyimini daha güvenli hale getiriyor.