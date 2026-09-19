Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 6 kişi serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı süreleri uzatılan 6 isim serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok ünlü isim gözaltına alındı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltı süresi uzatılan 6 kişi, ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan şüphelilerin isimleri şöyle:
1- Volkan Akçıray
2- Zeynep Akçıray
3- Eda Güzelcik
4- Sezer Çakır
5- Hazal Filiz Küçükköse
6- Yeliz Tuba Yasa
NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Aras Bulut İynemli, eski milli futbolcu Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen'in de bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan isimlerden Aras Bulut İynemli, "Sefo" olarak bilinen Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Yağız Sabuncuoğlu, Hande Demir, Yeşim Yeşilçimen, Yeliz Yeşilmen, Anıl Durmuş ve Aydan Osmanoğlu, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
2 TUTUKLAMA
Tutuklamaya sevk edilen isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakklarında adli kontrol kararı verilen Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
GÖZALTI SÜRELERİ UZATILMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sever Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süreleri uzatılmıştı.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu ise kararı yurt dışındayken öğrendiğini belirterek Türkiye'ye döneceğini açıkladı.