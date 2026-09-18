Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş mahkemeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın da olduğu 5 kişi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık hakimliğe sevk edilen Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu için tutuklama talep ederken Şahinkaya ve Şaş için ise adli kontrol talep etti.

ÜNLÜLERE YENİ DALGA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde aralarında Aras Bulut İynemli, eski milli futbolcu Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen'in de bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimlerden Aras Bulut İynemli, "Sefo" olarak bilinen Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Yağız Sabuncuoğlu, Hande Demir, Yeşim Yeşilçimen, Yeliz Yeşilmen, Anıl Durmuş ve Aydan Osmanoğlu, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nilperi Şahinkaya - Hasan Şaş

HASAN ŞAŞ VE NİLPERİ ŞAHİNKAYA'YA ADLİ KONTROL TALEBİ

Sayat Zurnacı, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Hasan Şaş ve Nilperi Şahinkaya ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Zurnacı, Kart ve Kahyaoğlu tutuklama talebiyle; Hasan Şaş ve Nilperi Şahinkaya ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sever Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süreleri uzatıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu ise kararı yurt dışındayken öğrendiğini belirterek Türkiye'ye döneceğini açıkladı.