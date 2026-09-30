'Torbacı' avukatın cezası belli oldu

İstanbul Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Ö., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın suçu zincirleme şekilde işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık avukatın cezaevinde bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu maddeyi verdiği ve uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığı belirtildi. İddianamede sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiğinden dolayı soruşturmalarının devam ettiği aktarılarak, ‘infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

2 AYRI OLAYDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İlk olay 20 Ocak 2025’te Maltepe 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşandı. Ümit Ö., hükümlü müvekkiliyle görüşmesi sırasında ajandasını açtı. Hükümlünün, ajandada sanık tarafından gösterilen maddeyi alarak çorabına koyduğu belirlendi. Görüşmenin ardından yapılan aramada hükümlünün çorabında 0,05 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu emdirildiği belirlenen bir peçete ele geçirildi.

27 Ocak 2025’te ise Ümit Ö., Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başka bir hükümlüyle görüştü. Görüşmenin ardından yapılan detaylı aramada hükümlünün üzerinde daralı ağırlığı 20,4 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kriminal incelemede, maddelerin kokain ve sentetik kannabinoid içerdiği belirlendi. Hükümlünün de uyuşturucu maddeyi avukatı Ümit Ö.’nün kendisine verdiğini söylediği öğrenildi.

MÜTALAAYA KARŞI BERAATİNİ İSTEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan Ümit Ö., 20 Ocak 2025’teki olayda hükümlünün ajandasına cep telefonu numarasını yazdığını ve bu nedenle ajandayı kontrol ettirdiğini belirterek, uyuşturucu madde vermediğini savundu. 27 Ocak 2025’teki olayla ilgili ise görüştüğü hükümlüyü bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, görüşme öncesinde aramadan geçtiğini ve ajandasının kontrol edildiğini söyledi. Görüşmenin kamera önünde gerçekleştiğini belirten Ümit Ö., hükümlünün maddeyi koğuştan gelirken başka bir kişiden almış olabileceğini öne sürerek, "Kesinlikle bu şahsa madde vermedim" dedi.

Ümit Ö., beraatini talep ederken mahkemenin aksi kanaatte olması halinde uzun tutukluluk süresi, aile yakınlarının kaybı ve mesleğini yapamamasından kaynaklanan maddi zararlarının dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

23 YIL 5 AY 7 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın ‘İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak’ ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarını birden fazla kez işlediğine hükmetti. Mahkeme, Ümit Ö.’nün 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. (DHA)