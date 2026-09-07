Adana'da torbacılara baskın: 9 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu dağıtımı yapan ve "torbacı" olarak adlandırılan satıcılara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, kentte uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri netleştirildi.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 14 şüphelinin tamamı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖLÜMCÜL MADDELER VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, sokaklara sürülmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah bulundu. Aramalarda; 217,63 gram metamfetamin, 172,55 gram bonzai hammaddesi, 34,51 gram bonzai, satışı reçeteye tabi olan 2 bin 195 adet uyuşturucu etkili hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartımında kullanılan 5 adet hassas terazi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN 5’İ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, geriye kalan 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)