14 sene hapis cezası alan torbacı Kadıköy'ün ortasında çıktı
İstanbul Kadıköy'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki E.P'nin, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya satın alma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından hakkında toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P'nin Kozyatağı Mahallesi'nde bir otomobilde olduğunu belirledi.
OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Çalışmaların ardından yapılan operasyonla gözaltına alınan E.P.'nin otomobilinde 336 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 14 fişek, hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4 bin 700 lira ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 8,3 gram uyuşturucu, şarjör ve 35 fişek bulundu. Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da işlem yapılan E.P, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi