TDT düğmeye bastı: Türk pasaportunda yeni dönem

Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştıracak yeni bir uygulama için çalışma başlatıldı. Planlanan düzenlemeyle, teşkilata üye ülkelerin vatandaşlarının havalimanlarında pasaport kontrolünden daha hızlı geçebilmesi hedefleniyor.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan sisteme benzer bir modelin Türk devletleri arasında da hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Planlanan uygulama kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşları için havalimanlarında ayrı pasaport kontrol noktaları oluşturulması planlanıyor.

TDT'DE AB MODELİ

Yeni sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte teşkilata üye ülkelerin vatandaşlarının sınır ve havalimanlarındaki geçiş işlemlerinin daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

TAKVİM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Öte yandan, planlanan uygulamanın hangi ülkelerde hayata geçirileceği ve ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamanın kapsamı ve takviminin netleşmesi bekleniyor.