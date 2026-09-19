Son Dakika | Hakim ve savcılara hakaret eden savcıya yurt dışı çıkış yasağı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı talimatı verilen Bozova Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, teslim olduğu Tekirdağ Adliyesinde ifade verdi.

Uçuk hakkında, sevk edildiği hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Uçuk hakkında verilen açığa alma kararının, eşiyle Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bir video nedeniyle verilmiş, söz konusu videoda Uçuk’un hakim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullandığı ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında HSK tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosyayı görüşen İkinci Daire, Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ile itibarına zarar verebileceğini değerlendirmişti.

Bu kapsamda Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kararın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındığı belirtilmişti.

ESKİ EŞİNE YÖNELİK ŞİDDET İDDİASIYLA DA YARGILANIYOR

Türkşad Kunthan Uçuk, eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla açılan dava nedeniyle de gündeme gelmişti.

GÜLŞEN SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Uçuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde ünlü isimler hakkında yürüttüğü soruşturmalarla da gündeme gelmişti.

Uçuk, İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla kamuoyunun gündemine gelmişti. Soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Gülşen, 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.