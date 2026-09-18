Gülşen'in tutuklandığı soruşturmanın savcısıydı! Görevden uzaklaştırıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, eski eşine yönelik şiddet suçlaması da dahil olmak üzere hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk’u üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Karar, HSK müfettişlerinin talebi üzerine 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda oy birliğiyle alındı.

Uçuk hakkında verilen açığa alma kararının, eşiyle Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bir video nedeniyle verildiği belirtildi.

Söz konusu videoda Uçuk’un hakim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullandığı ifade edildi.

HSK'DAN SORUŞTURMA GEREKÇESİYLE TEDBİR KARARI

Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında HSK tarafından tedbir kararı uygulandı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosyayı görüşen İkinci Daire, Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ile itibarına zarar verebileceğini değerlendirdi.

Bu kapsamda Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kararın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.

ESKİ EŞİNE YÖNELİK ŞİDDET İDDİASIYLA DA YARGILANIYOR

Türkşad Kunthan Uçuk, eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla açılan dava nedeniyle de gündeme gelmişti.

GÜLŞEN SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Uçuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde ünlü isimler hakkında yürüttüğü soruşturmalarla da gündeme gelmişti.

Uçuk, İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla kamuoyunun gündemine gelmişti. Soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Gülşen, 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.