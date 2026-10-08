Son Dakika | Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, fon skandalı soruşturması kapsamında "kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle" iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları konuşmalar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri yönünde talimat verildiğini bildirdi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir" (ANKA)