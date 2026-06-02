Son dakika | Antalya Büyükşehir'e operasyon: 3 kişi gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yakalama kararı bulunan 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi aranıyor.

NELER OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma, geçen yıl temmuz ayında başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Böcek tutuklandı. Soruşturma başladığında yurt dışında bulunan oğlu Gökhan Böcek ise ağustos ayında Türkiye’ye döndü. Gökhan Böcek de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün ise Böcek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.