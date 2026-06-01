Son Dakika | Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı

Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kendisi gibi tutuklu olan gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EK İFADE SONRASI ADLİ KONTROL İLE SERBEST

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla cezaevinde bulunan Zuhal Böcek, geçtiğimiz günlerde soruşturma savcılığına ek ifade verdi. Alınan bu ek ifadenin ardından durumu yeniden değerlendiren mahkeme, Böcek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Zuhal Böcek, söz konusu soruşturma kapsamında yurt dışından dönüş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Böcek, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kamuoyuna yansıyan ilk ifade tutanaklarında ise Zuhal Böcek'in hakkındaki tüm iddiaları reddettiği öğrenilmişti.

