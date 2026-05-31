Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Sivas'ta feci kaza: Otomobil şarampole devrildi

Sivas'ta feci kaza: Otomobil şarampole devrildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, otomobilin takla atıp şarampole devrildiği kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sivas'ta feci kaza: Otomobil şarampole devrildi

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolunda, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas istikametinden Iğdır'a giden Serkan Akgül’ün (29) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

kaza

Bolu'da kahreden kaza: Karı koca hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı!Bolu'da kahreden kaza: Karı koca hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü ile otomobilde bulunan Ali Akgül (28), Şaziye Akgül (25) ve Asuman Akgül (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

kaza

Yaralılardan sürücü ile Asuman ve Şaziye Akgül'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Sivas
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro