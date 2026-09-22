Pazarda isyan var... Vatandaşa bir dokunan bin ah işitti!

YENİ Partili vekiller saha çalışmaları kapsamında Bulancak semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar vekillere fındık fiyatlarına tepki göstererek artan hayat pahalılığından dert yandı

YENİ Parti’nin Giresun’daki saha çalışmalarına katılan Samsun Milletvekili Murat Çan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, programın ikinci gününde Bulancak semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar artan hayat pahalılığına ve fındık fiyatına tepki gösterirken bir esnaf, “Millet eskisi gibi alamıyor. İki kilo alan yok; yarım kilo ya da dört tane şeftali alıp gidiyor” dedi.

YENİ Parti’nin Giresun’da yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya gelen Samsun Milletvekili Murat Çan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek, programlarının ikinci gününde Bulancak ilçesini ziyaret etti.

İlçenin semt pazarını gezen milletvekilleri, tezgahları tek tek dolaşarak esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda en fazla hayat pahalılığı, emekli maaşlarının yetersizliği, tarımsal girdi maliyetleri ve fındık fiyatı gündeme geldi.

"KIZIYORUM AMA ERDOĞAN BANA CEZA YAZMASIN"

Fındık üreticisi bir kadın, artan maliyetlere rağmen ürünlerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kızıyoruz biz, bu sefer çok kızıyoruz. Ama bana da Erdoğan ceza yazmasın. Bizim fındığımıza 300 lira versin, 300 lira! Bende platin var, platinle çalışıyorum, fındığımı topladım. Fındığımızın hakkını istiyorum kardeşim.”

Bir başka üretici ise gübre fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, “Geçen yıl bir çuval gübreyi 600 liraya aldım, bu yıl 1700 liraya aldım. Üç katına çıktı. Maliyetler çok yüksek” diye konuştu.

"İKİ KİLO ALAN YOK, YARIM KİLO ALIP GİDİYOR"

Fındık fiyatındaki düşüşün pazardaki alışverişi doğrudan etkilediğini anlatan bir esnaf, vatandaşın alım gücünün kalmadığını söyledi. Esnaf, şöyle konuştu:

“Fındık fiyatı gerçekten etkiledi. Millet eskisi gibi alamıyor. İki kilo alan yok. Eskiden 5-10 kilo alırlardı; şimdi yarım kilo ya da dört tane şeftali alıp gidiyorlar. Pazarın hali çok kötü. Millet alamıyor, alamadıkça da her tarafa yansıyor.”

Bir başka emekli de maaşıyla pazara çıkamadığını belirterek; "bizi kurtarın” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

CUMHUR İTTİFAKINA TEPKİ

Pazardaki hayat pahalılığına tepki gösteren bir başka vatandaş ise Cumhur İttifakı milletvekillerinin sahaya gelmesini isteyerek şöyle konuştu:

"Gelsin buraya bir tane MHP’li. Gelsin buraya bir tane AK Partili. Allah buraya bir düşürmesin yani, gerçekten düşürmesin"

YENİ Parti heyeti ise vatandaşların sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini belirterek, “Bu mücadelede sizin yol arkadaşlığınıza ihtiyacımız var" diyerek destek istedi. (ANKA)