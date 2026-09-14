İki nesil dünyayı nasıl geziyor? Z kuşağı ucuza koşuyor, Y kuşağı havalı şehirler peşinde
Z kuşağı sosyal medyada viral olan ucuz rotalar ve sakin sahiller peşinde koşarken, Y kuşağı Reykjavik'te pahalı bir kahve yudumlamayı göze alıyor. Adventure360'ın araştırması, iki neslin seyahat alışkanlıklarını araştırdı:
Kuşaklar Arasındaki Seyahat Seçim Farkları
Z kuşağı ve Y kuşağına bu yıl nereye seyahat etmeyi planladıklarını sorarsanız, muhtemelen aynı cevabı alamazsınız. Genç gezginler giderek sosyal medyada keşfettikleri uygun fiyatlı ve popüler destinasyonları tercih ederken, Y kuşağı Japonya, Yunanistan veya İzlanda için daha fazla para harcamaya daha istekli görünüyor. Yeni araştırmalar, seyahat destinasyonlarının seçiminde kuşaklar arasında belirgin bir fark olduğunu ve başlıca faktörler arasında bütçe, sosyal ağlar ve farklı kuşakların seyahati deneyimleme biçimlerinin yer aldığını gösteriyor.
Araştırma Verileri ve Tayland’ın Rekor Popülaritesi
Araştırma, gençlik seyahatleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Adventure360 tarafından, önceki yıl yapılan 4.700'den fazla rezervasyon analiz edilerek gerçekleştirildi. Sonuçlar, Z kuşağı üyeleri arasında en popüler destinasyonun Tayland olduğunu, Y kuşağı arasında ise Avustralya'nın birinci sırada yer aldığını gösteriyor. Tayland, Z kuşağının açık ara ilk tercihi konumunda. Z kuşağı üyeleri tarafından yapılan rezervasyonların %29,2'sinde Tayland yer almıştır; bu oran, herhangi bir kuşak ve herhangi bir destinasyon için kaydedilen en yüksek yüzdedir. İlginç olan şu ki, Tayland Y kuşağı arasında da yüksek sıralarda yer alıyor ve %17,4'lük rezervasyon oranıyla ikinci sırada yer buluyor.
Listelerdeki Temel Ayrışmalar: Avustralya ve Diğer Ülkeler
Avustralya ise %17,8 ile Y kuşağının listesinde birinci sırada yer alıyor. Destinasyon tercihleri incelendiğinde kuşaklar arasındaki makas iyice açılıyor: Kamboçya, Laos ve Yeni Zelanda, Z kuşağının en çok tercih ettiği 10 destinasyon arasında yer alırken, bu ülkelerin hiçbiri Y kuşağının listesinde bulunmuyordu. Öte yandan; Japonya, Yunanistan ve İzlanda Y kuşağı arasında oldukça popüler olsa da Z kuşağının favori destinasyonları arasına girmeyi başaramadı.
Sosyal Ağlar ve Viral İçeriklerin Etkisi
Uzmanlar, bu eğilimin bir kısmının sosyal ağlarda şu anda popüler olan içeriklerle açıklanabileceğine inanıyor. Örneğin, Kamboçya'daki Angkor Wat'ın koridorlarında Temple Run adlı mobil oyunu yeniden canlandıran videolar iki milyondan fazla izlendi. Koh Rong Adası'ndaki Long Beach de bu yıl dünyanın en iyi 10 plajı arasında yer aldıktan sonra viral oldu. Benzer şekilde Laos'ta gezginler arasında büyük ilgi gören yerlerden biri olan Kuang Si Şelaleleri, sosyal medyada milyonlarca görüntülenme almaya devam ediyor.
Seyahat Masrafları ve Bütçe Faktörü
Seyahat masrafları tercihlerde büyük bir fark yaratıyor. Araştırma, erişilebilirliğin Z kuşağının varış yeri seçiminde anahtar bir rol oynadığını gösteriyor. Tayland, nispeten düşük seyahat maliyetleri nedeniyle yıllardır genç gezginler arasında popüler bir destinasyon olmuştur. Örneğin Koh Tao adası, dünyada dalgıçlık sertifikası almak için en uygun fiyatlı yerlerden biri olarak bilinir. Kamboçya ve Laos eskiden genellikle Tayland veya Vietnam gezilerine ek olarak ziyaret edilirken, bugünlerde giderek daha çok bağımsız destinasyonlar olarak tercih ediliyorlar. Sosyal ağların yanı sıra, bu ülkelerde çok uygun fiyatlı konaklama ve diğer hizmetlerin bulunabilmesi de popülerliklerine katkıda bulunuyor.
Yeni Zelanda Örneği ve Çalışma Tatili Vizesi
Bir diğer ilginç örnek ise Yeni Zelanda. Z kuşağının listesinde dokuzuncu sırada yer alan Yeni Zelanda, milenyum kuşağının en çok tercih ettiği 10 destinasyon arasında hiç yer almıyor. Bunun temel nedenlerinden biri, 18 ile 35 yaş arasındaki birçok ülke vatandaşının Yeni Zelanda'da 36 aya kadar kalmasına olanak tanıyan çalışma tatili vizesidir (Working Holiday Visa). Birçok Y kuşağı mensubu artık bu tür vize için gereken yaş şartını karşılamıyor; bu da iki kuşak arasındaki belirgin farkı açıklayabilecek ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Turist Kalabalığından Kaçış Eğilimi
Ancak genç gezginler sadece daha ucuz yerler aramıyor; giderek daha fazla sayıda genç gezgin turist kalabalığından kaçmak istiyor. Skyscanner verilerine göre, Z kuşağı üyelerinin %76'sı popüler bir turistik yer yerine daha az bilinen bir yeri tercih etmeye hazır olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yarısından fazlası (%51) kalabalık nedeniyle daha sakin bir gezi planladığını söylerken, üçte biri ise kalabalığın daha önceki bir gezisini mahvettiğini dile getiriyor.
Uçak Bileti Fiyatları ve Erişilebilirlik
Finansal durum Z kuşağı için kritik bir faktör olmaya devam ediyor. Büyük Britanya'daki Z kuşağı üyelerinin %60'ı bu yıl daha fazla yurt dışı seyahati yapmayı beklerken, sadece %45'i uçak biletlerine daha fazla para harcamayı planlıyor. Bu bütçe kısıtlaması, daha uzak ve pahalı olan bazı destinasyonları genç seyahatçiler için otomatik olarak daha erişilmez hale getiriyor.
Milenyum Kuşağının Harcama Eğilimi ve "Kahve" Örneği
Milenyum kuşağı söz konusu olduğunda durum biraz farklı gelişiyor. Japonya, Yunanistan ve İzlanda, seyahat etmenin ortalama olarak daha pahalı olmasına rağmen Y kuşağının en çok tercih ettiği 10 destinasyon arasında yer alıyor. Adventure360'ın seyahat uzmanı Jane McLellan-Green, "İzlanda ve Japonya, Y kuşağının bana en çok sorduğu iki destinasyon" diyor ve nesiller arasındaki farkı bir kahve fiyatı üzerinden örneklendiriyor:
"Reykjavik'te 5 sterlinlik bir kahve, Z kuşağını pek cezbetmeyecektir; çünkü aynı parayla Laos'un başkenti Vientiane'de bir gece konaklayabilirsiniz. Ancak Milenyum kuşağı bu fiyatı ödemeye çok daha istekli."
Kuşaklara Göre En Popüler 10 Destinasyon Listesi
Z Kuşağı:
Tayland
Avustralya
Endonezya
Vietnam
Kamboçya
Laos
Peru
Filipinler
Yeni Zelanda
Fas
Milenyum Kuşağı (Y Kuşağı):
Avustralya
Tayland
Filipinler
Japonya
Endonezya
Peru
Fas
Yunanistan
İzlanda
Vietnam