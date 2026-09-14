İki nesil dünyayı nasıl geziyor? Z kuşağı ucuza koşuyor, Y kuşağı havalı şehirler peşinde

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Milenyum Kuşağının Harcama Eğilimi ve "Kahve" Örneği

Milenyum kuşağı söz konusu olduğunda durum biraz farklı gelişiyor. Japonya, Yunanistan ve İzlanda, seyahat etmenin ortalama olarak daha pahalı olmasına rağmen Y kuşağının en çok tercih ettiği 10 destinasyon arasında yer alıyor. Adventure360'ın seyahat uzmanı Jane McLellan-Green, "İzlanda ve Japonya, Y kuşağının bana en çok sorduğu iki destinasyon" diyor ve nesiller arasındaki farkı bir kahve fiyatı üzerinden örneklendiriyor:

"Reykjavik'te 5 sterlinlik bir kahve, Z kuşağını pek cezbetmeyecektir; çünkü aynı parayla Laos'un başkenti Vientiane'de bir gece konaklayabilirsiniz. Ancak Milenyum kuşağı bu fiyatı ödemeye çok daha istekli."