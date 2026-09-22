Fon krizinin ortasında Mehmet Şimşek Amerikalılara ekonomiyi övdü!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York’ta Amerikalı doğrudan yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek, toplantılarda Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına ve yatırımcılara sunulan fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın ilk gününde Citi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı”na Şimşek’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı. Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da yer aldığı yuvarlak masa toplantıları düzenlenirken, 400’den fazla iş insanının katıldığı bir resepsiyon gerçekleştirildi.

KRİZİN ORTASINDA EKONOMİ ÖVGÜSÜ

Resepsiyonda konuşan Mehmet Şimşek'in Borsa İstanbul'u altüst eden ve operasyonları hala süren fon krizi devam ederken ekonomiyi övmesi dikkat çekti.

Şimşek; Türkiye’nin nitelikli iş gücü, gelişmiş imalat ve hizmet sektörleri, güçlü altyapısı ve stratejik konumu sayesinde güvenilir bir tedarikçi olduğunu belirtti. Yatırım fırsatları açısından savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatını öne süren Şimşek, savunma sanayiinin imalat sanayisindeki dönüşümün önemli itici güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen güçlü ve dayanıklı olduğunu belirten Şimşek, bu dayanıklılığın arkasında sağlam temeller bulunduğunu da öne sürdü.

Sabit sermaye yatırımlarının kişi başına gelire oranla yüksek olduğunu belirten Şimşek, son iki yılda verimlilik artışında güçlü bir ivme yakalandığını ve bu iki unsurun orta vadeli büyüme görünümünü desteklediğini söyledi.

"KKM'DEN ÇIKTIK EKONOMİ GÜÇLENDİ"

Toplam borçluluk oranının düşük olması, kamu maliyesindeki hareket alanı, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkışın ekonominin dayanıklılığını artırdığını dile getiren Şimşek, yeşil ve dijital dönüşüm ile sanayide dönüşüm ve üretken altyapı yatırımlarının hızlandırıldığını aktardı. Son açıklanan vergi teşviklerinin de yatırım ve ihracat ortamını güçlendirdiğini belirten Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına yönelik süreçlerin iyileştirildiğini vurguladı.

Konferans kapsamındaki resepsiyonda Türk ve Amerikalı temsilciler ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere temaslarını sürdürdü. Toplantı ve görüşmelerin, önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.