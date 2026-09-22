Fon skandalı 8 ay önce önlenebilirmiş! SPK düzenlemesine müdahale edip kararı sildirdiler iddiası

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Türkiye’yi sarsan fon skandalının, yüz binlerce yatırımcı zarara uğramadan yaklaşık sekiz ay önce önlenebileceği öne sürüldü. İddiaya göre SPK bürokratlarının fon piyasasındaki balonu fark ederek hazırladığı düzenleme, dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’e imzalatıldı; ancak karara müdahale edildi, içeriği yayımlanmadı ve kayıt daha sonra kurumun internet sitesinden silindi. Düzenleme zamanında yürürlüğe girseydi belirli hisselerin fonlar üzerinden şişirilmesinin önüne geçilebileceği belirtilirken, gerekli adım ancak 28 Ağustos’ta atıldı. Böylece fon piyasasındaki risk aylar boyunca büyüdü; yaklaşık 550 bin kişi doğrudan zarara uğradı. Skandalı önleyebilecek SPK kararına kimin müdahale ettiği ve gecikmeden kimlerin kazanç sağladığı soruları yanıt bekliyor.

Tera ve Pusula Holding bağlantılı yapıların merkezinde olduğu fon skandalında, piyasadaki balonu önleyecek düzenlemenin aylar önce hazırlandığı ancak yayımlanmadığı öne sürüldü. Bahsi geçen düzenleme yapılsaydı, yüz binlerce yatırımcının zarara uğramayacaktı.

Türkiye’yi sarsan fon skandalından yaklaşık 550 bin kişinin doğrudan, 10 milyon kişinin ise dolaylı olarak etkilendiği ifade ediliyor. Ortaya çıkan zararın yaklaşık 850 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor.

Skandalın odağında, bazı serbest yatırım fonları aracılığıyla belirli hisselerin fiyatlarının olağan dışı biçimde yükseltildiği iddiası bulunuyor. Bu işlemlerde Tera ve Pusula Holding bağlantılı fon ve şirketlerin başlıca aktörler arasında olduğu aktarıldı.

Son iki yılda hızla büyüyen fonlar, fiyatı yükselen hisseler sayesinde yüksek kazanç sağlıyormuş gibi göründü. Ancak bu hisselere yönelik sınırlama getirilince satışlar başladı. Şişen fiyatlar düştü, fonların değeri eridi ve binlerce yatırımcı zarara uğradı.

ŞİMŞEK AYLAR ÖNCESİNDEN BİLİYORDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025’te Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde “Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız. Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üzerine çıkaracağız. Cezaları çok daha ağır hale getirmemiz gündemimizdeki bir konu" demişti.

Emir, Şimşek’in 4 Kasım’da bazı manipülasyonlardan haberdar olduklarını ve SPK’nin yatırımcı rehberi yayımlayacağını açıkladığını söyledi. Buna karşın gerekli düzenleme hemen yürürlüğe girmedi.

SPK, fonlara ilişkin rehberin ilk taslağını 28 Ocak’ta yayımladı. Ancak nihai düzenleme için 28 Ağustos’a kadar beklendi.

SKANDAL YAŞANMIŞ: SPK SİTESİNDE BOŞ KARAR

Bu süreçte SPK’nin internet sitesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Şubat 2026’da yayımlanan bir kurul kararının sayfaları boştu. Kararda yalnızca dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’ün imzası bulunuyordu.

ÜÇ DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İçi boş şekilde yayımlanan karar daha sonra internet sitesinden tamamen kaldırıldı. Ardından Kurul Başkan Yardımcısı Ender Kurtulan ile üç daire başkanı görevden alındı.

Görevden alınan diğer isimler Ortaklıklar Finansman Daire Başkanı Kürşat Babuşçu, Piyasa Gözetim Daire Başkanı Ercan Urkan ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı oldu.

İddiaya göre bu dört isim, fon piyasasında oluşan balonu fark etti ve yeni bir düzenleme hazırladı. Düzenleme Ömer Gönül’e de imzalatıldı. Ancak kararın içeriği SPK’nin sitesinde yayımlanmadı ve ardından tamamen silindi.

Şubat ayında ortadan kaldırılan bu kararın, 28 Ağustos’ta yürürlüğe giren fon düzenlemesiyle aynı içeriğe sahip olduğu ileri sürülüyor.

RAPOR AYLAR SONRA ÇIKABİLDİ... ANCAK YABANCILAR UYARINCA

Düzenlemenin 28 Ağustos’ta yayımlanmasında Goldman Sachs ve Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporların etkili olduğunu ekonomi kulislerinde aktarıldı.

Raporlarda, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar endeksinden çıkarılabileceği uyarısı yapıldı. Bu uyarının ardından SPK, fonların hisse alımlarına tek bir hisse için yüzde 5, toplam için ise yüzde 20 sınırı getiren rehberi yayımladı.

Böylece Mehmet Şimşek’in açıklamasından aylar, ilk taslağın hazırlanmasından ise yaklaşık altı ay sonra düzenleme yürürlüğe girdi.

DÜZENLEME GELDİ BALON PATLADI

28 Ağustos’taki düzenlemenin ardından fonlar ellerindeki hisseleri satmaya başladı. Satışların artmasıyla Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşandı. Şişirildiği öne sürülen hisselerin değer kaybetmesi, fonlara yatırım yapan vatandaşların birikimlerini de eritti.

SPK, 17 Eylül’de 31 fonun işlemlerini durdurdu. Ardından Tera ve Pusula Holding bağlantılı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar başladı.

Ancak şüphelilerin mal varlıkları ile banka hesaplarına tedbir konulması için dört gün daha beklendi.

Skandalın merkezindeki iki soru ise hâlâ yanıt bekliyor: Şubat ayında hazırlanan SPK kararını kim engelledi ve 28 Ağustos’taki düzenlemeden önce fonlarını satarak kazanç sağlayanlar kimlerdi?