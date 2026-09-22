Fon krizinde enkaz neden bankalara bırakıldı? Eski bankacı 'ismimi verme' dedi anlattı

Türkiye, geçtiğimiz hafta yatırımcılar arasında büyük bir paniğe yol açan fon krizini konuşuyor.

Geçtiğimiz hafta bir fonun ödemelerini gerçekleştirememesiyle alevlenen piyasa adeta patladı. Yaşanan krizin ilk anında ekonomi yönetiminin likidite önlemleriyle piyasayı kısmen kontrol altına alınmaya çalıştı.

Hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 7 şirkete bağlı 131 fon hakkında tasfiye kararı alındı.

Yaşanan skandal ülke gündemine otururken, işin arka planına dair tartışmalar sürüyor. Konuyu gündemine alan Gazeteci Fatih Altaylı, borsada yaşanan büyük vurgundan, kamunun devreye girmesinin doğru olmadığını, riski alıp girenlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Bir bankacı arkadaşı ile konuşmasını aktaran Altaylı'nın aktardığına göre bankacı, bankalara düzenleme için tanınan sürenin 3 aydan 6 aya uzatılmasının iyi bir adım olduğunu değerlendirdi.

"BANKALARA VERİLEN SÜRENİN 6 AYA UZATILMASI İYİ OLDU"

Altaylı şunları aktardı:

"Sayende emekliliğimde sözümü dinler oldular” dedi, neşeliydi. SPK’nın fonzedelere ödeme yapmak için bankalara verdiği 3 aylık süreyi uzatmasını kastediyordu. '6 ay, 3 aydan iyidir. Bankalara ciddi bir yük olacak bu iş. Personel ayıracaklar, kaynak ayıracaklar, vakit ayıracaklar. Aslında doğrusu bu yükü kamu bankalarının üzerine yıkmalarıydı. Sonuçta bu rezaletin sorumlusu kamu. Niye bu angaryayı İş Bankası’na yüklediler anlamadım. Ama 6 aya uzatmaları iyi oldu. Görevli bankalar daha rahat çalışırlar. Alacaklar daha doğru belirlenir, varlık satışları daha sağlıklı yapılır.' dedi."

"BUNLAR ARASINDA EPEY ÖNEMLİ AK PARTİLİ İSİMLER DE VAR"

Altaylı zararın kamu tarafından karşılanmasının doğru olmadığını söylerken adını vermeyen bankacı arkadaşına göre bu adımın nedeni zarar edenler arasında önemli AKP'li isimlerin oluşu ve seçimin yaklaşması:

“500 küsur bin kişi. Konuşulduğu kadarı ile bunların arasında epey bir AK Parti’nin önemli isimleri de var. Belki bir kısmı duyum alıp parasını kurtarmıştır ama çok az bir kısmı. Seçime az kala 500 bin mağdur… Bilmiyorum ama bence bir çözüm ararlar ve çözüm önerim var” diye ısrar etti.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ DE SUNDU

Öte yandan çözüm önerisi de sunan bankacı şunları kaydetti:

“Köprü ve otoyolları satacaklar ya. Senin de daha önce yazdığın gibi bunlar 15 yıl önce 25 yıl için 5,7 milyar dolardı. Şimdi 30 yıl için devredilecekler. Sayın Cumhurbaşkanı’nın o gün için doğru fiyat dediği fiyat 7 milyar dolardı. 30 yıl için 8,5 milyar dolar eder. Koy dolar enflasyonunu 13 milyar dolar bugünkü ederi. Fonda batan para ne kadar! 18 milyar deniyor ama onun içinden fonu kuranların çaldığı parayı düşersen gerçek küçük yatırımcının kaptırdığı para 12-13 milyar dolar ya vardır ya yoktur. Onlara da köprü ve otoyol senedi verirsin. Paralarını yıllar içinde peyderpey alırlar. İsterlerse de ellerindeki köprü ve otoyol senetlerini kırdırırlar. Yeni bir yatırım aracı da çıkmış olur. Devlet de bu yoklukta kasasından para çıkarmamış olur.”

ALKİN AİLESİ VE BABALARININ BATIRDIĞI BANKA

Fatih Altaylı yazısında bir de Alkin kardeşleri yazdı: Emre Alkin ve Kerim Alkin.

Altaylı, Alkin'lere ilişkin şunları yazdı:

"Alkin familyası milleti 'eşek' yerine koyma alışkanlığını sürdürüyor. Aslında bu bir aile geleneği. Babaları Prof. Erdoğan Alkin de 1990’larda 'holdinglerin profesörü' olarak anılır, sermaye ile çok yakın gezer, nemalanmak için iktidar yakınlarında dolaşmayı severdi.

Büyük marifetlerinden biri, 1990’ların ikinci yarısında Emlakbank’a yönetim kurulu üyesi olmasıydı. Bu üyelik büyük eleştirilere neden olmuş, koskoca devlet bankası, usulsüz krediler, bankanın görev alanı dışındaki alanlara aktarılan kaynaklar, batık bankalara verilen paralar sonucu 2001 yılında batarak tasfiye sürecine girdiğinde Baba Alkin yönetimdeydi ve Aydın Ayaydın ile birlikte yargılanmıştı. Hatırladığım kadarıyla daha öncesinde de Prof. Erdoğan Alkin’in yasalarla başı derde girmişti.

Armutlar da dibine düşmüş. Hatta boynuz kulağı geçmiş. Abi kardeş bu fon rezaletine gırtlağa kadar batmışken, Prof. Emre Alkin operasyon günü Tera yönetiminden istifa etmiş. Ancak bu istifa her nedense KAP’a bildirilmemiş, 'yoğunluktan unutulmuş'".