Özgür Özel Ardahan’da vatandaşlarla buluşacak: Programın tüm detayları belli oldu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 10 Eylül Perşembe günü Ardahan’da gerçekleştireceği program belli oldu. Özel, kadın buluşması, pazar yeri ve esnaf ziyaretinin ardından yürüyüş gerçekleştirecek.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 10 Eylül 2026 Perşembe günü Ardahan’da gerçekleştireceği programın detayları belli oldu.
İLK DURAK KADIN BULUŞMASI
Özel, Ardahan programına saat 14.30’da Çamlıçatak Köyü’nde düzenlenecek kadın buluşmasıyla başlayacak.
PAZAR YERİNİ ZİYARET EDECEK
Özgür Özel, saat 15.30’da Karagöl Mahallesi Erhan Öztürk Caddesi’nde, Serhat Ulucami yanında bulunan pazar yerini ziyaret edecek. Özel, burada vatandaşlarla bir araya gelecek.
ESNAF ZİYARETİ VE YÜRÜYÜŞ
Özel’in Ardahan programının son bölümünde ise esnaf ziyareti ve yürüyüş yer alıyor. Saat 16.00’da Kongre Caddesi’nde gerçekleştirilecek program kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşulacak.
YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE ARDAHAN PROGRAMI
- Kadın Buluşması. (Saat: 14.30 / Yer: Çamlıçatak Köyü)
- Pazar Yeri Ziyareti. (Saat: 15.30 / Yer: Karagöl Mahallesi, Erhan Öztürk Caddesi, Serhat Ulucami Yanı)
- Esnaf Ziyareti ve Yürüyüş. (Saat: 16.00 / Yer: Kongre Caddesi)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi