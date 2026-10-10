Özgür Çelik 'giden meclis üyeleri' için önceki dönemi işaret etti: Biz bunları uzaydan bulmadık

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimler sonrası kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çelik, Eyüpsultan Belediyesi'nde kendi adaylarının kazandığını söyleyerek sözlerine başlarken vatandaşın zihninde oluşan sorulara da yanıt vereceğini söyledi.

Çelik şunları söyledi:

"Biz girdiğimiz gerçek seçimlerin hepsini kazandık. Adalar'ı, Üsküdar'ı, Bayrampaşa'yı, Ataşehir'i kazandık. Kazandıktan sonra uydur kaydır meseleler ile yargı eliyle bu operasyonlar yapılıyor.

Bu seçimler siyasi partiler arasında seçimler değil. Biz, birincisi yargıyla rekabet ediyoruz. İkincisi İstnbul Valisi ile rekabet ediyoruz. Üçüncüsü, biz para gücüne karşı rekabet ediyoruz. Dolayısıyla bu seçimler iki siyasi parti arasında gerçekleşmiyor"

Vatandaşın 'giden meclis üyelerini kim yazdı' diye sorduğunu ifade eden Çelik, "Burada da oldu mesela" diyerek Eyüpsultan Belediyesi seçimlerini işaaret etti. Çelik vatandaşların sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ataşehir'de transfer olan 6 kişiden 5'i bir önceki dönemin meclis üyesi. Bizden önceki yönetimin güvendiği kişiler. Burada (Eyüpsultan) ön seçimden çıkmış, bazıları da yine önceki dönemden göreve gelenler"

Konuya AKP'ye geçen belediye başkanları tarafından da açıklık getiren Özgür Çelik hepsinin CHP'nin kendilerinden önceki yönetim (Kemal Kılıçdaroğlu dönemi) döneminden kalan uzun süredir partide bulunan ve önceki yönetim tarafından güvenilen insanlar olduğunu vurguladı. Çelik, "Biz bunları uzaydan bulmaadık" dedi.