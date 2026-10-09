Murat Emir, AKP'nin fon skandalı kanun teklifini topa tuttu: Soygunculara gizli af

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'nin bugün Meclis'e getirdiği fon skandalına dair kanun teklifini topa tuttu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Emir, söz konusu teklif için, "Mağduru koruma ambalajıyla sunulan tarihin en büyük aklama ve failleri kaçırma operasyonudur" dedi.

"Piyasayı dolandıranlar için resmen paralel bir hukuk inşa ediliyor" diyerek teklifin içeriğine dikkat çeken Murat Emir, şu dört maddede teklife daair eleştirilerini sıraladı:

"1- Sadece Bu Vurguna Özel Kaçış Tüneli: Kanun genel bir düzenleme değil; sadece 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor ve gelecekteki durumlarda uygulanmayacağı açıkça belirtiliyor. Yani sırf bu milyarlık soyguna karışanları kurtarmak için tek seferlik, kişiye özel bir yasa çıkarılıyor.

2-İade Yok, Vurguncunun 'Keyfine' Bağlı Aklanma Var: Kanunda haksız kazancı geri ver bile denmiyor, iade mekanizması tamamen faillerin keyfine (gönüllülüğüne) bırakılıyor. Normalde SPK 107/3 uyarınca etkin pişmanlık için haksız kazancın 2 katını Hazine’ye ödemeleri gerekirken; bu yasayla Saray'ın takdir edeceği bir miktar 'bağış' ile failler suçu kabul etmeden kendilerini ve iktidarı aklama imtiyazına kavuşuyor.

3-Yöneticilerin Fahiş Primlerine Dokunulmuyor: Fon yöneticileri ve portföy şirketleri, yapay olarak şişirdikleri fon değerleri üzerinden fahiş yönetim ücretleri, primler ve komisyonlar cebe indirdiler. AKP'nin teklifi, bu haksız ve devasa kazançları 'fon zararı' kapsamına dahi almıyor!. Hırsızın elde ettiği milyonlarca liralık kâr yanına kâr kalıyor.

4-Vatandaşa '1 Milyon TL Ödeme' Koca Bir Yalan: İktidarın mağdurlara '1 milyon liraya kadar ilk ödeme yapacağız' propagandası yasa metniyle çöküyor. Kanuna göre ara ödeme, fonun bir önceki günkü pay değerini aşamayacak. Bu fonlar hali hazırda %50 ila %80 arasında eridi. Dolayısıyla 1 milyon lirası içerde batan vatandaşa verecekleri para en fazla 200 bin ile 500 bin lira arasında olacak"

"SOYGUNCULARA GİZLİ AF ÇIKARILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

AKP'nin teklifinin mağdurları korumadığını aksine vurguncuları aklamayaa yönelik olduğunun altını çizen Murat Emir, "Bu yasa teklifi fon mağdurlarını değil; hisseleri şişirip 187 milyar vuranları, fon yöneticilerini ve onlara yol verenleri koruma kalkanıdır. Piyasaları zehirleyenlerin gönüllü sadakalarla ipten alınmasına, vatandaşın parası pul edilirken organize soygunculara gizli af çıkarılmasına izin vermeyeceğiz! Bu büyük soygunun hesabını eninde sonunda bağımsız yargı önünde vereceksiniz!" dedi.