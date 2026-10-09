Fon vurgunu AKP içi savaşa mı dönüştü? Bilgiler sızdırılıyor ama liste ortada yok

Yaklaşık 450 bin kişinin mağdur olduğu fon krizinde kazanç listesi ortaya çıkmasına rağmen “vurgun yapanların” tam listesi hâlâ açıklanmadı. Muhalefetin gündeme getirdiği isimler, bakanların hızlı yalanlamaları ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın birkaç dakika içinde işlemi yapan kişinin T.C. kimlik numarası ayrıntısına ulaşması, “Bu bilgileri kim sızdırıyor?” sorusunu büyüttü.

İki bakan hakkındaki iddialara yanıtı için açıklama yapan Ümit Özlale'nin de "AK Parti’nin içinden uçurulan belgeler" açıklaması da dikkat çekti. Özlale, hakkındaki iddiayı yalanlayan Bakan Göktaş'a yönelik çok kritik bir soru da sordu:

"Bu MKK belgeleri sahte değil. İsimler de meblağ da doğru. Sayın Mahinur Özdemir Göktaş “geçmiş olsun” dileklerini kabul ettikten sonra AK Parti’nin içinden kendisiyle ilişkilendirilen bir dosyanın neden hazırlanıp bize ulaştırıldığını düşünebilir."

HER ŞEY ZEYNEL EMRE'NİN SAYAN KAYA'YI İFŞA ETMESİ İLE BAŞLADI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de AKP'nin eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar lira kazandığını açıkladı. Sayan Kaya'nın fon vurguncusu olduğunun ifşa edilmesinin ardından iktidar medyasından önemli isimler de topa girdi. Sayan Kaya'yı iktidar cephesi çok sert ifadelerle eleştirdi. Sayan Kaya, kısa süre sonra görevlerinden istifa etse de ifşadan ancak 12 gün sonra 'şüpheli' olarak ifade verdi.

YAZICI'NIN OĞLU DAHİL OLDU

Sayan Kaya'nın ardından fon vurgununda AKP'nin en ağır toplarından Hayati Yazıcı da dahil oldu. Yazıcı'nı oğlu Mustafa Yazıcı'nın da fon skandalında olduğu iddiası ile mal varlıklarına tedbir gelse de bir saat içinde kaldırıldı.

Yazıcı ve Sayan Kaya'nın ardından YENİ Parti, AKP'den kritik önemdeki birçok ismin vurgunda yer aldığını iddia etti.

Tam bu iddialar konuşulurken AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in de ismi geçti.

Ömer Çelik'in ismi de 'sızdırılan bir isim' ile geçti. Vurgun listesi açıklanmasa da içinde yer alan AKP'li bürokrat Osman Arıkan Nacar'ın 20 milyar kazanıp firar ettiği öğrenildi. YENİ Parti, Nacar'ın Çelik ile çok yakın arkadaş olduğu hatta firar etmeden kısa süre önce Bodrum tatili yaptıklarını söyledi. Çelik, bu iddiayı yalanmadı.

Sayan Kaya, Yazıcı ve Çelik derken iki bakan da YENİ Parti'nin iddiası ile dahil oldu.

Dün YENİ Partili Ümit Özlale'nin Bakan Mahinur Göktaş ve Bakan Ömer Bolat'ın vurgunda yer aldığı iddiasını açıklamadan önce de YENİ Parti Lideri Özgür Özel'in Adalet Bakanlığı'ndan belge sızdırıyor iddiasında bulundu. Bakanlıktan da bu iddiaya yanıt geldi.

ÖZEL: İSİMLER HAVADA UÇUŞUYOR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinde bazı bilgilerin muhalefete sızdırıldığını belirterek dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Özel, bazı isimlerin özellikle öne çıkarılmış olabileceğini söyledi:

“Fon krizinde Meclis’in bir görevi de denetim. İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor. Ama bu işte “false flag” diyorlar. Yalancı bayrak. Fatma Betül Sayan Kaya gibi doğru ama onun üzerinden mesele tartışılsın, bitsin. Çantacılar üzerinden işlem yapanlar ya da Lüksemburg’daki veya çeşitli vergi cennetlerindeki offshore hesaplar üzerinden Türkiye’de yabancı yatırımcıymış gibi işlem yapan “bıyıklı yabancıları” ya da “kirli sakallı yabancıları” tartışmaya açmamak için bazı gerçek hedefler ortaya atılıyor olabilir.”

Özel’in bu sözleri, sızdırılan bilgilerin yalnızca “teşhir” amacıyla değil, krizin siyasi yönünü belli isimlere sıkıştırmak için kullanılmış olabileceği tartışmasını başlattı.

BAKANLIK İDDİAYI REDDETTİ

Adalet Bakanlığı ise bilgilerin Bakanlık’tan sızdırıldığı iddiasını sert dille yalanladı. Açıklamada şu ifade kullanıldı:

“Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından ‘sızdırıldığı’ beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.”

ÖZEL'DEN SONRA ÖZLALE İKİ İSİM AÇIKLADI

Fon krizindeki en dikkat çekici başlıklardan biri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir hakkındaki iddia oldu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Göktaş’ın babasının bazı fonlarda toplam 830 milyon liralık işlem yaptığını öne sürdü.

Göktaş ise iddiayı hızla yalanladı. Bakan, işlemi yapan kişinin babası olmadığını belirterek, “Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ‘92’ ile biterken, babamınki ‘18’ ile bitmektedir” dedi.

Bu açıklama, tartışmanın yönünü değiştirdi. Çünkü Bakan’ın 15 dakika içerisinde hem işlemi yapan kişinin kimlik numarası ayrıntısına hem de kendi babasının kaydıyla karşılaştırmaya ulaşması, “Asıl vurguncuların bilgileri devletin hangi birimlerinde ve kimlerin elinde?” sorusunu gündeme getirdi.

Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da Hedef Porftföy'den 170 milyon lira kazandığını iddia etti. Bolat da Göktaş gibi iddiaları yalanladı.

"AKP'DEN UÇURULAN BELGELER İDDİASI"

Ümit Özlale ise Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, belgelerin kaynağına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı:

“Herkes biliyor ki AK Parti, siyasetçisiyle, bürokratıyla, iş insanlarıyla bu yağmanın tam ortasında. Neredeyse her zanlının AK Partiyle bir bağı var. Ayrıca bu vurgunun karanlıkta bırakılmak istenen isimleri var. Biz bu isimlere ulaşmayı bir ölçüde başarıyoruz. Bu süreçteki kaynaklarımızdan biri de AK Parti’nin içinden uçurulan belgeler.”

Özlale, MKK kayıtlarının sahte olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de iki bakan ile ilgili sorularımızı MKK işlem kayıtları üzerinden sorduk. Üstüne basa basa söylüyorum: Bu MKK belgeleri sahte değil. İsimler de meblağ da doğru. Sayın Mahinur Özdemir Göktaş “geçmiş olsun” dileklerini kabul ettikten sonra AK Parti’nin içinden kendisiyle ilişkilendirilen bir dosyanın neden hazırlanıp bize ulaştırıldığını düşünebilir.”

Özlale’nin en dikkat çekici çıkışı ise Göktaş’ın hızlı yanıtına ilişkin oldu:

“Bir başka dikkat çekici nokta ise sorumuzu yönelttikten on dakika sonra iki kişinin TCKN bilgilerini de içeren bir açıklama yapılabilmesidir. Demek ki Sayın Bakan, dolayısıyla ilgili bakanlıklar ve tabii ki Cumhurbaşkanı, fon vurgunu yapan kişileri yaptıkları işlemler ve TCKN detayında biliyor.”

ASIL SORU HALA YANITSIZ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı; soruşturma dosyasına giren verilere göre üç fondan yüksek kazanç elde eden 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam kazancı 187 milyar 653 milyon lira olarak hesaplandı. Ancak kamuoyunda merak edilen asıl liste, yani kimlerin hangi işlemlerle kazanç sağladığına ilişkin tam tablo açıklanmadı.

İKTİDAR MEDYASI 6. İSMİ AÇIKLADI

Sabah, 3 Ekim'de dikkat çeken bir haber yayımladı. Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup’un 639 milyon 402 bin 912 lira kârla listede 6. sırada yer aldığı yazıldı. Ancak en çok kazanan isimlerin bulunduğu listenin tamamı paylaşılmadı.

AKP'Lİ ZENGİN DE LİSTENİN AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Fon krizi TBMM’de de tartışma konusu oldu. Muhalefet, Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de konunun önemine dikkat çekerek, “Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum” dedi.

Zengin’in bu çıkışı, iktidar kanadında da listenin açıklanmamasına dönük rahatsızlık olduğu yorumlarına neden oldu. Ancak buna rağmen kazanç sağlayanların tam listesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Fon krizinde kazanç listesi ortaya çıkmasına rağmen tam isim listesi hâlâ açıklanmadı. Muhalefete giden belgelerin kimler tarafından ve hangi amaçla sızdırıldığı da netleşmedi.