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MHP fon skandalı faillerine her eylem için ayrı ayrı ceza istedi!

Fon skandalı krizi sürerken MHP'den flaş bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 455 bin 758 yatırımcıyı dolandıranların gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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MHP fon skandalı faillerine her eylem için ayrı ayrı ceza istedi!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımında fon skandalı faillerine ilişkin konuşan Yıldız, 455 bin 758 yatırımcıyı dolandıranların gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Yıldız, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına konu Koordineli işlemlerle, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455.758 yatırımcıyı organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı" derken, "ceza hukukunun,”kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır’’ temel kuralı akıldan çıkarılmamalı" ifadelerini de kullandı.

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Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına konu Koordineli işlemlerle, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455.758 yatırımcıyı organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı, ceza hukukunun, 'kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır' temel kuralı akıldan çıkarılmamalı"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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