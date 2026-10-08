Meclis'in çalışma takvimi belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü. AKP'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünde bulunan 279 sıra sayılı "Türk Kızılayı Kanun Tekllifi" ile 267 sıra sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti’nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma" gündemin birinci ve ikinci sıralarına alındı.

Öneriye göre, Genel Kurul’un 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 ve 27 Ekim 2026 tarihlerindeki birleşimlerinde denetim konuları görüşülmeyerek kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin ele alınması kararlaştırıldı.

Genel Kurul’un 15, 20, 21, 22 ve 27 Ekim tarihlerindeki birleşimlerinde çalışmaların saat 24.00’e kadar sürdürülmesi, 13 Ekim Salı günü ise Türk Kızılayı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 14 Ekim’de ise görüşmelerin tamamlanmaması halinde teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesine karar verildi.

Ayrıca, 14 Ekim’de Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndaki iki üyelik için seçim yapılması da önerge ile kabul edildi.

Genel Kurul, komisyonun yerinde bulunmaması üzerine 13 Ekim Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşim kapandı. (ANKA)