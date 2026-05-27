Kurban keserken kalp krizi geçirdiler! Bayramın ilk günü iki eve ateş düştü

Erzurum'da kurban kesimi, sabahın erken saatlerinde bayram namazından itibaren başladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, yakınlarıyla kurban kesimine dahil olan 65 yaşındaki Ednan Hoşgör, kalp krizi geçirdi. Ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle Hoşgör, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Kurbanlarını evlerinin yakınlarında kendi imkânlarıyla kesmeyi tercih eden 100'den fazla kişi yaralandı. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine giden yaralılar, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

17 KİŞİ ACİLE GELDİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne başvurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yara alan vatandaşlar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayrıca Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, 54 yaşındaki Selahattin Şener'de kurban keserken kalp krizi geçirdi. İlçede esnaflık yapan Selahattin Şener, Meşeli Mahallesi’nde kurban kesimi yaparken bir anda fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şener, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)