"Acemi" kasaplar yine acilin yolunu tuttu! Bu Kurban Bayramı'nda da aynı görüntü

Türkiye'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere kesim alanlarının yolunu tuttu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tablo aynı kaldı.

Kurban keserken yaralanan acemi kişiler, hayvan darbeleri veya bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini keserek hastanelere koştu.

BIÇAKLA SAĞ KOLUNU KESTİ

İlk yaralanma haberi Van'ın Erciş ilçesinden geldi. Kurban kesimi sırasında hayvanın boynuz darbeleri sonucu yaralanan 35 yaşındaki Mustafa Koç, bıçakla sağ kolunu kesti. Ardından Mustafa Koç tedavi edilerek taburcu oldu.

YARALANANLAR HASTANEYE KOŞTU

Bir diğer yaralanma haberi ise Sivas'tan geldi. Sivas'ta kentin çeşitli yerlerinde birçok vatandaş, kurban keserken yaralanarak hastaneye koştu. Hastaneye giden yaralıların genelde elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı tespit edildi. Yaralılara Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleler yapıldı, daha sonra uygulanan tedavilerin ardından vatandaşlar taburcu edildi.

KURBAN KESMEK İSTERKEN KENDİNİ YARALADI

Kayseri'de de birçok vatandaş yaralanarak hastaneye gitti. Bayram namazını kıldıktan sonra bazı kişiler kurbanlarını keserken kendini yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, sabah erken saatlerde hastanelere koşmaya başladı. Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.

BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI GÜLEREK ANLATTI

Adana'da kurban kesimi sırasında yaralanan birçok kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kurban keserken ağabeyine yardım eden bir kişi, bıçağın sağ elinin bileğine gelmesi sonucunda yaralandı.

İlk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne koşan Öztürk, yaşananları gülerek anlattı. Öztürk şunları söyledi: