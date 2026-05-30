Kelkit Çayı'na düşen 2 genç aranıyor: 169 kişilik ekip sahada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ile 26 yaşındaki Oğuz Kale'yi arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç çalışmalara katılıyor.

Olay, 28 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale ile İlker Parlak, 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı.

Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü.

Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

İL DIŞINDAN DESTEK EKİPLER GELDİ

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı.

169 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.

Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken; AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç görev aldı. Debisi yükselen Kelkit Çayı'nda ekipler, zorlu şartlara rağmen kayıp 2 gence ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
