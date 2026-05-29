Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Fotoğraf çekilirken suya düştüler: 2 genç üç ayrı koldan aranıyor

Fotoğraf çekilirken suya düştüler: 2 genç üç ayrı koldan aranıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayına düşen araçta bulunan 4 akrabadan 2’si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu. Bölgeye gelen ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Fotoğraf çekilirken suya düştüler: 2 genç üç ayrı koldan aranıyor
Son Güncelleme:

Olay, dün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı.

kelkit

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
İzmit'te dehşet: Ortağını öldürdü, bahçede cansız bedeni bulunduİzmit'te dehşet: Ortağını öldürdü, bahçede cansız bedeni bulundu

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN SUYA DÜŞTÜLER

Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü.

kelkit

Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

kelkit

KRİZ MASASI KURULDU

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kaybolan 2 genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı.

kelkit

Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi.

kelkit

Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor. (DHA)

kelkit

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tokat Fotoğraf
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro