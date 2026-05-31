Karadeniz'in en büyük parkına 11 günde 100 bin kişi akın etti

Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Canik Meşe Orman Parkı içerisindeki 40 dönümlük alan üzerine kurulan Macera Parkı, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu. İçerisinde zip coaster, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak, yüksek ve alçak ip parkurları, yürüyüş yolları ve gökyüzü merdiveni bulunan park, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.

Açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören parkta bayram tatilinde yoğunluk oluşurken, parkı 11 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti. Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da Macera Parkı’na yoğun ilgi gösterdi.

SPOR KIYAFET ZORUNLU

Parkta güvenlik önlemleri üst seviyede tutulurken, görevli ekipler ziyaretçilere parkurların kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Güvenlik ekipmanlarının eksiksiz şekilde kullanıldığı parkta, spor kıyafeti ve spor ayakkabı ile kullanım konusunda da uyarılar yapılıyor. Canik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı boyunca girişlerinin ücretsiz olduğu Macera Parkı’nın, yaz sezonu boyunca yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Canik Macera Parkı, haziran ayı itibarıyla ücretli olarak hizmet verecek.

"ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYORUZ"

Karadeniz'in en büyük macera parkını inşa ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Macera Parkımızın açılışını, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle 19 Mayıs'ta yaptık. Adrenalin oyun alanlarıyla donattığımız parkımızda, ailelerimizle ve gençlerimizle heyecanı paylaşıyoruz. Canik Macera Parkı'yla, ilçemizle birlikte aynı zamanda bölgemiz turizmine de önemli katkılar sunuyoruz. Dev oyun alanları ile birlikte birçok aktivite bölümünün de yer aldığı parkımızda gençlerimizle ve ailelerimizle buluşmayı sürdüreceğiz" dedi. (DHA)