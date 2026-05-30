Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset İktidar TGRT'yi uyardı: 'Provokatif' olarak yorumlandı

İktidar TGRT'yi uyardı: 'Provokatif' olarak yorumlandı

İktidara yakın yayın organlarından TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu heyetinin Özgür Özel'in mitingini engellemeye çalıştığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu heyetinin yalanladığı bu iddia nedeniyle hükümetten TGRT'ye uyarı geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İktidar TGRT'yi uyardı: 'Provokatif' olarak yorumlandı
Son Güncelleme:

AKP iktidarına yakın yayın organlarından olan TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyetinin, CHP Lideri Özgür Özel'in bugün Ankara'da gerçekleştirdiği halk buluşmasını engellemek için valiliğe başvuruda bulunduğunu iddia etmişti.

Atik'in iddiası, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve danışmanı Atakan Sönmez tarafından yalanlandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Cumhuriyet'in haberine göre söz konusu iddia, iktidar kanadında da rahatsızlık yarattı.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in mitinginin yasaklanmasını mı istedi? İşte iddialar ve yanıtlarKılıçdaroğlu Özgür Özel'in mitinginin yasaklanmasını mı istedi? İşte iddialar ve yanıtlar

İKTİDARDAN TGRT'YE UYARI

CHP’de yaşanan sürecin başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere ekranlarını açan TGRT’nin dünkü haberi, iddiaya göre hükümet kanadının tepkisini çekti.

Cumhuriyet’in hükümete yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Atik’in haberi, hükümet kanadınca 'provokatif' olarak yorumlandı.

Öte yandan bu rahatsızlık kanal yönetimine iletildi.

Kılıçdaroğlu cephesinden AKP medyasına CHP Genel Merkezi'nde özel teşekkürKılıçdaroğlu cephesinden AKP medyasına CHP Genel Merkezi'nde özel teşekkür
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro