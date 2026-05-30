İktidar TGRT'yi uyardı: 'Provokatif' olarak yorumlandı
İktidara yakın yayın organlarından TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu heyetinin Özgür Özel'in mitingini engellemeye çalıştığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu heyetinin yalanladığı bu iddia nedeniyle hükümetten TGRT'ye uyarı geldi.
AKP iktidarına yakın yayın organlarından olan TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyetinin, CHP Lideri Özgür Özel'in bugün Ankara'da gerçekleştirdiği halk buluşmasını engellemek için valiliğe başvuruda bulunduğunu iddia etmişti.
Atik'in iddiası, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve danışmanı Atakan Sönmez tarafından yalanlandı.
Cumhuriyet'in haberine göre söz konusu iddia, iktidar kanadında da rahatsızlık yarattı.
İKTİDARDAN TGRT'YE UYARI
CHP’de yaşanan sürecin başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere ekranlarını açan TGRT’nin dünkü haberi, iddiaya göre hükümet kanadının tepkisini çekti.
Cumhuriyet’in hükümete yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Atik’in haberi, hükümet kanadınca 'provokatif' olarak yorumlandı.
Öte yandan bu rahatsızlık kanal yönetimine iletildi.