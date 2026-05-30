350 milyon yıllık geçmişe sahip: Bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Zonguldak merkezde bulunan Gökgöl Mağarası, bu bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.

Doğal oluşumları, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken Gökgöl Mağarası, doğal güzelliği ve milyonlarca yıllık jeolojik yapısıyla bölge turizmine katkı sağlıyor.

Sivil giriş ücretinin 100 TL, öğrenci giriş ücretinin ise 30 TL olduğu Gökgöl Mağarası, bu yıl da yurdun dört bir yanından gelen 6 bin 225 ziyaretçiyi ağırladı.

YAKLAŞIK 350 MİLYON YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olarak bilinen ve yaklaşık 350 milyon yıllık geçmişe sahip olan Gökgöl Mağarası'nı görmek için İstanbul'dan gelen Gürsel Ovalı, mağarayı arkadaşının tavsiyesi üzerine ziyaret ettiğini belirterek, "Safranbolu, Amasra, Bartın ve Zonguldak'taki doğal güzellikleri görmek için bölgeye geldik. Bu mağarayı çok beğendim. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel mağaralardan biri. İçerisinden nehir akıyor, çok farklı sarkıt ve dikitler var. Bir arkadaşım, 'Oraya gidiyorsan görmeden dönme' dedi. Onun tavsiyesiyle geldim" dedi.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Bursa'dan gelen İlayda İnaloğlu (20) ise daha önce mağaranın önünden birçok kez geçtiğini ancak ziyaret etme fırsatı bulamadığını ifade ederek, "Dönüşte uğrayalım dedik. Oldukça büyük bir mağaraymış. Çok güzel bir yer. Aydınlatmaları ve doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim" diye konuştu. (DHA)