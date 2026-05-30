12 bin yılda 10'dan fazla medeniyet gördü, bayramda ziyaretçi rekoru kırdı

Batman'ın kadim ilçesi Hasankeyf, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, 12 bin yıllık tarihi dokuyu gezerek bölgeye dair önyargılarının yıkıldığını söyledi.

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri kıyısında yer alan Hasankeyf, Bizanslılardan Artuklu ve Eyyübilere, Akkoyunlulardan Osmanlılara kadar ondan fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri.

Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi ve Er-Rızk Cami gibi tarihi yapılar bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Dicle üzerinde düzenlenen tekne turları da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

"BÜYÜK BİR ÖNYARGIYLA YAKLAŞMIŞIZ"

Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen 51 yaşındaki Nihat İnan, bayram tatilini GAP turu olarak değerlendirdiklerini anlattı. Mardin ve Midyat'ın ardından Batman'a gelen İnan, bölgeye yıllarca terör olayları nedeniyle gelemediğini belirtti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güzelliklerini gördükten sonra gerçekten çok büyük bir önyargıyla yaklaştığımızın farkına vardım. Burada 12 bin yıllık bir tarihi gördük. Bu tarihi hissetmek, bunlara dokunmak bizim için çok büyük bir mutluluktu."

UKRAYNALI TURİST TÜRK DİZİSİYLE KEŞFETTİ

Ukraynalı Yevheniia Viun, Türkiye sevgisinin yanı sıra "Uzak Şehir" dizisinin bölgeye olan ilgisini artırdığını söyledi. Mardin'den sonra Hasankeyf'i gezen Viun, "Hasankeyf'i çok beğendik. Bence bir zaman sonra çok turist gelecek" dedi.

"GEÇ BİLE KALDIM"

Eskişehir'den gelen 68 yaşındaki Musa Arı, tarihi dokunun bozulmadan korunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Böyle bir mimari yapı Eskişehir'de yok. Biz ülkemizi tanımıyoruz" diyen Arı, herkesi Hasankeyf'i görmeye çağırdı.

Ankara'dan tur kapsamında gelen İlknur Karademir ise ilk kez geldiği Hasankeyf'te daha geniş zaman ayırarak tekrar gelmek istediğini söyledi.

"KARADENİZLİLERİ DE BURAYA YÖNLENDİRECEĞİM"

Trabzonlu olup iki yıldır Mardin'de yaşayan Serra Sırdaş, bayramda ilk kez Hasankeyf'i ziyaret etti. Gaziantep ve Diyarbakır dahil birçok şehri gezdiğini ancak Hasankeyf'in beklentilerinin çok üzerinde çıktığını anlatan Sırdaş, "Bir Karadenizli olarak gerçekten çok beğendim. Yeşili de beklediğimin üstündeydi. Trabzon'dakileri de buraya yönlendireceğim" dedi.

(DHA)