İstanbul'un göbeğinde eski sevgilisinin babasını vurdu: Suç makinesi çıktı

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar B., evinin önünde bulunduğu sırada, kızı Görkem B.’nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Aytunç G. ile karşılaştı.

Henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada Aytunç G., yanında bulunan silahla Yaşar B.’ye ateş etti. Aytunç G.’nin poliste daha önceden 'Tehdit', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' 'Parada sahtecilik' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

Dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Yaşar B. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yaşar B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DUYUNCA ATEŞ AÇTI

Yapılan çalışmalarda şüpheli Aytunç G.’nin, Görkem B. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadığı ve komşu oldukları öğrenildi. İkilinin bir süre önce ayrıldığı, Aytunç G.’nin Görkem B.’yi rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü.

Görkem B.’nin emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırmak istediği öğrenilen şüphelinin, olay günü Yaşar B. ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Aytunç G.’nin poliste daha önceden 'Tehdit', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' 'Parada sahtecilik' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Aytunç G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görkem B.'nin babası Yaşar B.’nin ise poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin mağdurun kızının eski erkek arkadaşı Aytunç G. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

DEFALARCA 'AYTUNÇ' DİYE BAĞIRDI

Diğer yandan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında çekilen görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışma ve silahın ateşlendiği anlar görülüyor. Görüntülerde çevrede bulunanların panikle kaçıştığı anlar da yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Görkem B.'nin kendisine dakikalarca küfür eden şüpheliye 'Aytunç' diyerek sokakta bağırdığı, Görkem B.'nin ise elindeki silahla kadınlara 'Yürü' diye çıkıştığı anlar yer alıyor.

Sokakta uzun süre devam eden bağrışma ve tartışma sonrası yaşanan silahlı saldırıda elinde sopa olan bir kadın Görkem B.'ye karşı koymaya çalışsa da başarılı olamıyor. Silahlı saldırının ardından Görkem B. koşarak sokaktan kaçıyor. (DHA)