İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Havalar bozuyor, sağanak yolda... İşte gün gün İstanbul'un hava durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu Türkiye’nin kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine girecek.

Hafta genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü aralıklı yağışların görülebileceği, 17 Eylül Perşembe günü ise sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

18 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde de yağış beklenirken, bazı bölgelerde sağanağın kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında seyretmesi ve mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.