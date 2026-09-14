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İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Havalar bozuyor, sağanak yolda... İşte gün gün İstanbul'un hava durumu

AKOM İstanbullular'ı uyardı. Haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Çarşamba gününden itibaren sağanak beklenirken, sıcaklıkların 22-24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

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İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Havalar bozuyor, sağanak yolda... İşte gün gün İstanbul'un hava durumu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu Türkiye’nin kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine girecek.

Hafta genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü aralıklı yağışların görülebileceği, 17 Eylül Perşembe günü ise sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

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18 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde de yağış beklenirken, bazı bölgelerde sağanağın kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında seyretmesi ve mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Havalar bozuyor, sağanak yolda... İşte gün gün İstanbul'un hava durumu - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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