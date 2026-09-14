Eylül gerçek yüzünü bugün gösterecek! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Eylül hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde düşecek. Sakarya’nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce’de kuvvetli sağanak etkili olacak. Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgâr beklenirken vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Batı Karadeniz’de rüzgârın hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak.

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri’nin doğusu ile Çankırı ve Amasya çevrelerinde de yağış görülecek.

Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DÖRT İLDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgârın genel olarak kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’de batılı yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde düşmesi, Trakya’da ise bir miktar artması bekleniyor.

MARMARA’NIN DOĞUSU YAĞIŞLI

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölgenin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul’da sıcaklığın 25 dereceye çıkması, Anadolu Yakası’nda ise yerel sağanak etkili olması bekleniyor.

Bursa’da 25, Çanakkale’de 26, Kırklareli’nde 27 derece ölçülecek.

EGE’DE SICAKLIK 32 DERECEYE ÇIKACAK

Ege Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların Denizli’de 32, İzmir ve Muğla’da 31, Uşak’ta 26 derece olması bekleniyor.

AKDENİZ’DE ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK VAR

Akdeniz Bölgesi’nde hava başlangıçta az bulutlu ve açık olacak. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların Adana’da 33, Antalya, Burdur ve Hatay’da 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU’DA YEREL YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu’da hava zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Niğde ve Kayseri’nin doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel sağanak görülecek.

Ankara’da 27, Eskişehir’de 24, Konya’da 28 ve Nevşehir’de 30 derece bekleniyor.

BATI KARADENİZ’DE SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGÂR

Batı Karadeniz’in genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Zonguldak, Bartın ve Düzce’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Bolu’da 21, Düzce’de 24, Sinop’ta 29 ve Zonguldak’ta 22 derece olması öngörülüyor.

KARADENİZ KIYILARINDA YAĞIŞ SÜRECEK

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Yağışların Amasya, Rize ve Samsun’da öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıklar Amasya’da 31, Rize’de 27, Samsun’da 28 ve Trabzon’da 26 derece olacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA HAVA AÇIK

Doğu Anadolu’nun parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların Erzurum’da 28, Kars’ta 27, Malatya’da 34 ve Van’da 26 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise hava az bulutlu ve açık olacak. Diyarbakır’da 26, Gaziantep’te 34, Mardin’de 33 ve Şanlıurfa’da 36 derece bekleniyor.